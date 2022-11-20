Пожар в центре Москвы тушат уже три вертолёта
- РИА Новости
«Для тушения пожара привлечены три вертолёта Ка-32 МАЦ и пожарный поезд», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, что на месте пожара для замера вредных веществ в воздухе работает передвижная лаборатория.
Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади.
Площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади 500 кв. м.
Из здания эвакуировали семь человек.