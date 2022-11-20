Площадь пожара на складе в центре Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров
- РИА Новости
«Площадь пожара увеличилась до 2500 кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.
Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания, сложная планировка.
В МЧС добавили, что к тушению привлекаются более 100 человек и 35 единиц техники.
Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади. К его тушению уже привлекли три вертолёта и поезд.
Из здания эвакуировали семь человек.