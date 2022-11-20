Узнать больше

Площадь пожара на складе в центре Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров

Короткая ссылка
В пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на складе в центре Москвы увеличилась до 2500 кв. м.
Площадь пожара на складе в центре Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров
  • РИА Новости

«Площадь пожара увеличилась до 2500 кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания, сложная планировка.

В МЧС добавили, что к тушению привлекаются более 100 человек и 35 единиц техники.

Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади. К его тушению уже привлекли три вертолёта и поезд.

Из здания эвакуировали семь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить