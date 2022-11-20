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В МЧС России заявили о подготовке вертолёта к тушению пожара в центре Москвы

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МЧС России готовит вертолёт для тушения пожара на площади трёх вокзалов в Москве.
В МЧС России заявили о подготовке вертолёта к тушению пожара в центре Москвы
  • РИА Новости

В ведомстве сообщили, что к ликвидации возгорания складского здания на площади 2 тыс. кв. м привлечены 80 человек из личного состава и 20 единиц техники.

«В готовности вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра», — цитирует МЧС ТАСС.

Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади.

Площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади 500 кв. м.

Из здания эвакуировали семь человек.

К тушению пожара уже привлекли пожарный поезд.

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