В МЧС России заявили о подготовке вертолёта к тушению пожара в центре Москвы
- РИА Новости
В ведомстве сообщили, что к ликвидации возгорания складского здания на площади 2 тыс. кв. м привлечены 80 человек из личного состава и 20 единиц техники.
«В готовности вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра», — цитирует МЧС ТАСС.
Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади.
Площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади 500 кв. м.
Из здания эвакуировали семь человек.
К тушению пожара уже привлекли пожарный поезд.