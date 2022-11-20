ТАСС: к тушению возгорания на Комсомольской площади в Москве привлекли пожарный поезд
- РИА Новости
«Тушение пожара производится с привлечением пожарного поезда. Также решается вопрос о привлечении авиации», — заявил собеседник ТАСС.
Он добавил, что сложность пожара повысили со второго уровня до третьего из пяти.
Уточняется, что место возгорания не относится к РЖД, ситуация никоим образом не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.
Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади.
Площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади 500 кв. м.
Из здания эвакуировали семь человек.