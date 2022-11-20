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ТАСС: к тушению возгорания на Комсомольской площади в Москве привлекли пожарный поезд

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В экстренных службах сообщили о привлечении пожарного поезда к тушению возгорания в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы.
ТАСС: к тушению возгорания на Комсомольской площади в Москве привлекли пожарный поезд
  • РИА Новости

«Тушение пожара производится с привлечением пожарного поезда. Также решается вопрос о привлечении авиации», — заявил собеседник ТАСС.

Он добавил, что сложность пожара повысили со второго уровня до третьего из пяти.

Уточняется, что место возгорания не относится к РЖД, ситуация никоим образом не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.

Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади.

Площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади 500 кв. м.

Из здания эвакуировали семь человек.

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