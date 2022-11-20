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Глава Минсельхоза России 21 ноября расскажет Путину о ситуации с животноводством в стране

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 21 ноября по видеосвязи доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации в животноводстве и птицеводстве в стране.
Глава Минсельхоза России 21 ноября расскажет Путину о ситуации с животноводством в стране
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что Путин 21 ноября по видеосвязи примет участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

«В ходе мероприятия министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России намерен стимулировать использование отечественных семян через господдержку.

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