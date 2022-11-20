Глава Минсельхоза России 21 ноября расскажет Путину о ситуации с животноводством в стране
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Уточняется, что Путин 21 ноября по видеосвязи примет участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.
«В ходе мероприятия министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз России намерен стимулировать использование отечественных семян через господдержку.