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Путин примет участие в конференции Сбера по искусственному интеллекту

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Журналист Павел Зарубин анонсировал участие президента России Владимира Путина в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту.
Путин примет участие в конференции Сбера по искусственному интеллекту
  • РИА Новости

«Путин на следующей неделе... примет участие в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту», — сообщил он в своём Telegram.

Кроме того, президент на предстоящей неделе проведёт переговоры с президентом Кубы в Москве и примет участие в саммите ОДКБ в Ереване.

Ранее Путин заявил, что следующую госпрограмму вооружений нацелят на создание качественно новых видов оружия и систем управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексов.

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