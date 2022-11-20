Путин примет участие в конференции Сбера по искусственному интеллекту
- РИА Новости
«Путин на следующей неделе... примет участие в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту», — сообщил он в своём Telegram.
Кроме того, президент на предстоящей неделе проведёт переговоры с президентом Кубы в Москве и примет участие в саммите ОДКБ в Ереване.
Ранее Путин заявил, что следующую госпрограмму вооружений нацелят на создание качественно новых видов оружия и систем управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексов.