Бастрыкин поручил проверить сообщения о махинациях против аграриев на Кубани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений о махинациях в Краснодарском крае, направленных на разорение аграриев.

Как напомнили в СК, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Краснодарском крае местный бизнесмен и бывший депутат с помощью махинаций и связей с местными судьями «разоряет успешных предпринимателей».

При этом предприниматели обратились в МВД, но уголовные дела до сих пор не возбуждены.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ситуации, начать процессуальную проверку по данному факту, а также поставил её ход на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявила пресс-служба Следственного комитета.

В декабре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.