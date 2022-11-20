Эксперт Стюрина: почётные доноры в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей
Отмечается, что данная категория граждан имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты.
Также почётные доноры могут взять оплачиваемый отпуск в любое удобное время.
«В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» почётным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин», — цитирует Стюрину агентство «Прайм».
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в регионе 366 человек получили звание «Почётный донор России» с начала 2022 года.