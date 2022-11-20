Эксперт Стюрина: почётные доноры в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей

В 2022 году обладатели звания «Почётный донор России» получат от государства 16 тыс. рублей, заявила старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина.

Отмечается, что данная категория граждан имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты.

Также почётные доноры могут взять оплачиваемый отпуск в любое удобное время.

«В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» почётным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин», — цитирует Стюрину агентство «Прайм».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в регионе 366 человек получили звание «Почётный донор России» с начала 2022 года.