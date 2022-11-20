Узнать больше

Эксперт Стюрина: почётные доноры в 2022 году получат от государства 16 тысяч рублей

Короткая ссылка
В 2022 году обладатели звания «Почётный донор России» получат от государства 16 тыс. рублей, заявила старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина.

Отмечается, что данная категория граждан имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты.

Также почётные доноры могут взять оплачиваемый отпуск в любое удобное время.

«В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» почётным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин», — цитирует Стюрину агентство «Прайм».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в регионе 366 человек получили звание «Почётный донор России» с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить