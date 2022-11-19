Узнать больше

СК проводит проверку по факту ЧП на газопроводе в Ленинградской области

Короткая ссылка
Следственный комитет проводит проверку по факту пожара и взрыва на газопроводе в Ленинградской области.
СК проводит проверку по факту ЧП на газопроводе в Ленинградской области
  • РИА Новости

«Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошло возгорание на газозаправочной станции. В МЧС заявили, что пожар произошёл в результате разгерметизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить