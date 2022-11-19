СК проводит проверку по факту ЧП на газопроводе в Ленинградской области

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара и взрыва на газопроводе в Ленинградской области.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошло возгорание на газозаправочной станции. В МЧС заявили, что пожар произошёл в результате разгерметизации.