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Губернатор заявил, что всем пострадавшим при взрыве газа на Сахалине выделят новое жильё

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Всем пострадавшим при взрыве газа в жилом доме на Сахалине приобретут новое жильё. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
Губернатор заявил, что всем пострадавшим при взрыве газа на Сахалине выделят новое жильё
  • © 65.mchs.gov.ru

По его словам, большинство из них проживают в настоящее время у родственников, власти будут предлагать временное жильё. 

«И я уже принял решение, чтобы каждой семье приобрести новое жильё с рынка в Тымовском посёлке», — приводит РИА Новости заявление Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине возросло до девяти

В администрации Тымовского района заявили, что предварительной причиной ЧП на Сахалине стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов.

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