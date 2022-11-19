Губернатор заявил, что всем пострадавшим при взрыве газа на Сахалине выделят новое жильё
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По его словам, большинство из них проживают в настоящее время у родственников, власти будут предлагать временное жильё.
«И я уже принял решение, чтобы каждой семье приобрести новое жильё с рынка в Тымовском посёлке», — приводит РИА Новости заявление Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине возросло до девяти.
В администрации Тымовского района заявили, что предварительной причиной ЧП на Сахалине стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов.