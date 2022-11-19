Собянин: у Москвы мощная экономика и большой запас прочности перед санкциями
- РИА Новости
«Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом», — приводит РИА Новости его слова.
Собянин также отметил высококвалифицированных жителей столицы.
«И я уверен, что у Москвы большой запас прочности», — подчеркнул мэр.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика в условиях санкций является островком стабильности.