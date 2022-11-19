Собянин: у Москвы мощная экономика и большой запас прочности перед санкциями

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы мощная экономика и большой запас прочности, чтобы пережить все сложности текущего времени.

РИА Новости

«Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом», — приводит РИА Новости его слова. Собянин также отметил высококвалифицированных жителей столицы. «И я уверен, что у Москвы большой запас прочности», — подчеркнул мэр. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика в условиях санкций является островком стабильности.