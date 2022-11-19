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Собянин: у Москвы мощная экономика и большой запас прочности перед санкциями

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы мощная экономика и большой запас прочности, чтобы пережить все сложности текущего времени.
Собянин: у Москвы мощная экономика и большой запас прочности перед санкциями
  • РИА Новости

«Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим мощным развитым малым бизнесом», — приводит РИА Новости его слова.

Собянин также отметил высококвалифицированных жителей столицы.

«И я уверен, что у Москвы большой запас прочности», — подчеркнул мэр.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика в условиях санкций является островком стабильности.

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