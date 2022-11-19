Аналитик Лебединская рассказала, как можно увеличить размер пенсии по старости
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что россияне могут вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию вместе с работодателем с целью увеличения размера пенсии по старости.
Об этом Лебединская рассказала в беседе с агентством «Прайм».
Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что в случае увольнения в связи с выходом на пенсию не рекомендуется переходить на срочный трудовой договор.
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