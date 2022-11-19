Аналитик Лебединская рассказала, как можно увеличить размер пенсии по старости

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что россияне могут вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию вместе с работодателем с целью увеличения размера пенсии по старости.