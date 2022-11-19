Юрист Оржония рассказал о новых правилах расчёта оплаты ЖКХ

Член Ассоциации юристов России Коба Оржония рассказал, что новые правила расчёта платежей за ЖКХ предоставили россиянам возможность сэкономить на коммунальных услугах.

В беседе с агентством «Прайм» Оржония уточнил, что новые правила вступили в силу ещё осенью текущего года, однако сам перерасчёт будет осуществляться в новом году.

Согласно одному из новых правил расчёта, указал юрист, теперь плата за водоотведение будет равняться объёму личного потребления плательщика.

Кроме того, добавил Оржония, перерасчёт сумм платежей за ЖКХ будет осуществляться в конце каждого календарного года.

Ранее юрист Елена Кудерко предупредила, что при уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг будет раскидан между его соседями.