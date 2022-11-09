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Юрист Кудерко предупредила, что за должников ЖКХ будут вынуждены платить соседи

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Юрист Елена Кудерко предупредила, что при уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг будет раскидан между его соседями.

В беседе с агентством «Прайм» Кудерко объяснила, что оплата за освещение и отопление общих жилых помещений, включая подвалы, лестницы и чердаки, лежит на жильцах многоквартирного дома.

«Если кто-то уклоняется от уплаты, сумму раскидывают на остальных соседей», — сказала юрист.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова предупредил, что в длинные выходные могут активизироваться мошенники, действующие под видом сотрудников коммунальных служб.

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