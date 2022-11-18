В Татарстане выявили 103 случая коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 103 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя руководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Общее число заболевших в регионе достигло 189 527. Снижение заболеваемости наблюдается с 19 сентября. В большинстве случаев болезнь протекает по типу ОРВИ.

Со своей стороны, замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что ситуация по COVID-19 стабильная.

«Заболевшие есть, каждый день инфекционные больницы как Казани, так и Набережных Челнов, другие временные инфекционные госпитали продолжают принимать пациентов», — цитирует Жаворонкова inkazan.ru.

Он также напомнил, что в республике продолжается вакцинация от коронавируса.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.