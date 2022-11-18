В Удмуртии зафиксировали 137 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зафиксировали 137 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших — в Ижевске (59 человек).

«95 заболевших выявлено активно, отмечено 36 семейных очагов», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Татарстане рассказали о ситуации с гриппом, передаёт inkazan.ru. Как заявила замглавы управления республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина, к группам риска по штамму гриппа AH1N1 2009 года относятся беременные, лица старше 65 лет и дети. Также могут заболеть жители, которые несколько раз перенесли COVID-19.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.