В Тверской области подтвердил 22 случая COVID-19 за сутки

В Тверской области подтвердили 22 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 912. Выздоровели 175 177 жителей, в том числе 30 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Ленинградской области сняли коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление региональной администрации подписано в пятницу, 18 ноября, передаёт neva.today.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.