Узнать больше

В Челябинской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Челябинской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Челябинской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Лечиться от коронавируса продолжают 1475 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 392 376 человек.

Тем временем в Калининградской области с начала эпидсезона выявили четыре случая так называемого свиного гриппа A(H1N1), передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В целом от гриппа в области привиты 533 929 жителей, или 52% населения.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить