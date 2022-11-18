В Челябинской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Лечиться от коронавируса продолжают 1475 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 392 376 человек.

Тем временем в Калининградской области с начала эпидсезона выявили четыре случая так называемого свиного гриппа A(H1N1), передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В целом от гриппа в области привиты 533 929 жителей, или 52% населения.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.