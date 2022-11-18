В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 240 076. Вылечились 235 567 жителей, в том числе 26 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Хабаровске за последнюю неделю почти 3,5 тыс. человек обратились в поликлиники с симптомами ОРВИ, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Госпитализированы 34 жителя.

«Случаев гриппа, к счастью, не было, но тем не менее ожидается, что грипп к нам также может прийти. Можно совмещать вакцину от гриппа и пневмонии, но не в мобильных пунктах, а в поликлиниках по месту жительства прийти и привиться», — заявила Татьяна Захарова, начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.