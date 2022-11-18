Путин наградил экипаж катера «Арарат», перевозившего людей с правого берега Днепра

Президент России Владимир Путин наградил членов экипажа речного катера «Арарат», который помогал перевозить жителей Херсона на левый берег Днепра.

Как сообщает РИА Новости, экипаж катера по собственной инициативе сделал не один рейс, как планировалось, а несколько, потому что не все желающие поместились на борту.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации, капитан «Арарата» Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк награждаются орденом Мужества.

Матрос Роман Уваров награждён медалью «За спасение погибавших». Орден Мужества получит и начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.