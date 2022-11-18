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Путин наградил экипаж катера «Арарат», перевозившего людей с правого берега Днепра

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Президент России Владимир Путин наградил членов экипажа речного катера «Арарат», который помогал перевозить жителей Херсона на левый берег Днепра.
Путин наградил экипаж катера «Арарат», перевозившего людей с правого берега Днепра
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, экипаж катера по собственной инициативе сделал не один рейс, как планировалось, а несколько, потому что не все желающие поместились на борту.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации, капитан «Арарата» Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк награждаются орденом Мужества.

Матрос Роман Уваров награждён медалью «За спасение погибавших». Орден Мужества получит и начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

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