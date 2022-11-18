Путин наградил экипаж катера «Арарат», перевозившего людей с правого берега Днепра
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, экипаж катера по собственной инициативе сделал не один рейс, как планировалось, а несколько, потому что не все желающие поместились на борту.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации, капитан «Арарата» Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк награждаются орденом Мужества.
Матрос Роман Уваров награждён медалью «За спасение погибавших». Орден Мужества получит и начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.