Узнать больше

Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 33,9%

Короткая ссылка
Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России в денежном выражении на 33,9% в январе — сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 33,9%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные NielsenIQ.

В торговой сети «Лента» связали рост продаж с инфляцией — в начале года поставщики повысили цены в среднем на четверть.

Со своей стороны, коммерческий директор «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», Big Bon) Наталья Попова отметила, что мука высшего сорта с начала года подорожала на 29%, яичный порошок — на 27%.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, в свою очередь, напомнил, что в натуральном выражении рост показывают немногие продукты, но одним из факторов, влияющих на увеличение продаж лапши, является её цена по сравнению с другими товарами.

Попова добавила, что рынок лапши быстрого приготовления продолжит рост, но уже не такими темпами.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал сообщение о подорожании колумбийского кофе в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить