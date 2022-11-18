Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 33,9%

Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России в денежном выражении на 33,9% в январе — сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные NielsenIQ.

В торговой сети «Лента» связали рост продаж с инфляцией — в начале года поставщики повысили цены в среднем на четверть.

Со своей стороны, коммерческий директор «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», Big Bon) Наталья Попова отметила, что мука высшего сорта с начала года подорожала на 29%, яичный порошок — на 27%.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, в свою очередь, напомнил, что в натуральном выражении рост показывают немногие продукты, но одним из факторов, влияющих на увеличение продаж лапши, является её цена по сравнению с другими товарами.

Попова добавила, что рынок лапши быстрого приготовления продолжит рост, но уже не такими темпами.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал сообщение о подорожании колумбийского кофе в России.