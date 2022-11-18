ФСБ задержала при въезде в Крым подозреваемого в причастности к «батальону Челебиджихана»
- РИА Новости
«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Херсонской области 1987 г. р.», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что мужчину подозревают в присоединении в 2015 году к незаконному вооружённому формированию «Батальон имени Номана Челебиджихана»*.
30 мая стало известно, что в Крыму задержан гражданин Украины по подозрению в участии в деятельности «батальона Челебиджихана».
* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.