ФСБ задержала при въезде в Крым подозреваемого в причастности к «батальону Челебиджихана»

Подозреваемого в участии в националистическом батальоне мужчину задержали при въезде в Крым. Об этом сообщили в ФСБ России.

РИА Новости

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Херсонской области 1987 г. р.», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что мужчину подозревают в присоединении в 2015 году к незаконному вооружённому формированию «Батальон имени Номана Челебиджихана»*. 30 мая стало известно, что в Крыму задержан гражданин Украины по подозрению в участии в деятельности «батальона Челебиджихана». * «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.