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ФСБ возбудила дело против жителя Херсонской области за участие в незаконном формировании

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ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Херсонской области за участие в незаконном вооружённом формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана»*.

Об этом информирует УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина 1987 года рождения был задержан в этом месяце сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке въезда на территорию Крыма.

По данным ФСБ, подозреваемый в декабре 2015 года добровольно вступил в «Батальон имени Номана Челебиджихана». Он участвовал в вооружённой охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью.

Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого на два месяца. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее в ФСБ заявили о задержании в Севастополе сторонника украинского национализма, который готовил теракт на складе с топливом.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.

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