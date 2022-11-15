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В Севастополе задержали готовившего теракт на складе с топливом

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В ФСБ заявили о задержании в Севастополе сторонника украинского национализма, который готовил теракт на складе с топливом.
В Севастополе задержали готовившего теракт на складе с топливом
  • РИА Новости

«Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — цитирует пресс-службу спецслужбы РИА Новости.

Уточняется, что в жилище задержанного были обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, листовки экстремистского содержания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к совершению теракта).

Подозреваемый уже отправлен под арест.

Ранее ФСБ России предотвратила террористический акт в административном здании в Екатеринбурге.

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