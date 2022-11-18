На набережной Яузы появится сквер имени Туполева
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Решение приурочено к 100-летию со дня основания конструкторского бюро Туполева. Сквер расположен рядом с главным зданием ПАО «Туполев», передаёт newizv.ru.
Специалисты конструкторского бюро разработали около 300 моделей самолётов, из которых примерно 40 начали выпускать серийно.
Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Монино прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Александра Белякова.