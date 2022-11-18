На набережной Яузы появится сквер имени Туполева

На набережной Яузы в Басманном районе появится сквер имени авиаконструктора Андрея Туполева. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Решение приурочено к 100-летию со дня основания конструкторского бюро Туполева. Сквер расположен рядом с главным зданием ПАО «Туполев», передаёт newizv.ru.

Специалисты конструкторского бюро разработали около 300 моделей самолётов, из которых примерно 40 начали выпускать серийно.

Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Монино прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Александра Белякова.