В Подмосковье установили мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Белякова

В подмосковном посёлке Монино прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Александра Белякова.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В 1936 году Беляков совершил рекордный беспосадочный перелёт на АНТ-25 через Северный Ледовитый океан по маршруту Москва — остров Удд. В послевоенные годы он был начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии в Монино.

Мемориальную доску установили на доме по улице Белякова, где лётчик жил и работал с 1945 по 1960 год.

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