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В Подмосковье установили мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Белякова

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В подмосковном посёлке Монино прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Александра Белякова.
В Подмосковье установили мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Белякова
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В 1936 году Беляков совершил рекордный беспосадочный перелёт на АНТ-25 через Северный Ледовитый океан по маршруту Москва — остров Удд. В послевоенные годы он был начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии в Монино.

Мемориальную доску установили на доме по улице Белякова, где лётчик жил и работал с 1945 по 1960 год.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти утвердили памятную дату «День начала работы Дороги Победы».

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