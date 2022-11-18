Исследование: 60% российских компаний привлекают к работе внештатных специалистов
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60% опрошенных работодателей рассказали, что привлекали к сотрудничеству внештатных специалистов, пишет «Газета.Ru».
Одна из главных причин — необходимость закрытия временных потребностей в кадрах, что чаще связано с сезонными факторами (64% опрошенных).
48% компаний отметили удобство и простоту документооборота, 45% — оптимизацию издержек и отсутствие дополнительных выплат. 24% работодателей выбирают сотрудничество с самозанятыми из-за низкой налоговой ставки.
48% компаний привлекают самозанятых время от времени, 46% сотрудничают с ними на регулярной основе. 5% бизнеса обращаются к помощи внештатных специалистов очень редко.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 1 сентября 2022 года число самозанятых в столице достигло 1,11 млн — это 20% от числа всех самозанятых в России.