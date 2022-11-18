В Москве рассказали о сохранении социальной направленности бюджетных расходов

Москва сохраняет социальную направленность бюджетных расходов, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Об этом сообщает НСН.

«В ближайшие три года более половины расходов будет направлено на такие сферы, как образование, здравоохранение, социальная поддержка москвичей», — отметила Багреева на заседании коллегии УФНС по Москве.

По её словам, не будет остановлен ни один крупный проект городского развития — продолжится строительство метро, развитие дорожно-транспортной сети, другие проекты.

Как рассказала Багреева, по итогам трёх кварталов 2022 года налоговые поступления составляют 89% доходов столичного бюджета.

«Общий объём налоговых платежей в январе — сентябре 2022 года составил 2,3 трлн рублей, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года», — цитирует Багрееву сайт kp.ru.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за последние шесть лет объёмы инвестиций индийского бизнеса в экономику столицы выросли более чем в четыре раза и составили $143 млн.