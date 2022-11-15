Вице-мэр Ефимов рассказал об инвестициях индийских предпринимателей в экономику Москвы
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«Как правило, индийские инвесторы вкладывают средства в пищевую и фармацевтическую промышленность, строительство, сферу торговли и недвижимость», — пояснил он в беседе с kp.ru.
Ефимов отметил, что в 2021 году внешний оборот торговли между Москвой и Индией увеличился на 62,7% и составил почти $4,5 млрд.
Кроме того, в ближайшее время высокотехнологичные предприятия Москвы в сфере производства машин и оборудования могут не только увеличить поставки в Индию, но и перейти на расчёт в нацвалюте, сказано в материале.
Ранее доцент Института стран Азии и Африки Борис Волхонский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах перевода торговли России и Индии на нацвалюты.