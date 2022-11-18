Иммунолог Крючков призвал вакцинироваться от COVID-19

Иммунолог Николай Крючков призвал сделать прививку против COVID-19.

«Главный фактор, который обеспечивает коллективный иммунитет — это вакцинация», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, дальнейшая эволюция коронавируса идёт внутри омикрон-линии по нескольким веткам.

Со своей стороны, заслуженный работник здравоохранения Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» также посоветовал вакцинироваться от COVID-19 и гриппа.

«Прививка не спасает от болезни полностью, но у вакцинированных выздоровление идёт гораздо легче», — отметил он.

Ранее главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов прокомментировал заразность варианта омикрон-штамма «цербер».