Иммунолог Крючков призвал вакцинироваться от COVID-19
- РИА Новости
«Главный фактор, который обеспечивает коллективный иммунитет — это вакцинация», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, дальнейшая эволюция коронавируса идёт внутри омикрон-линии по нескольким веткам.
Со своей стороны, заслуженный работник здравоохранения Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» также посоветовал вакцинироваться от COVID-19 и гриппа.
«Прививка не спасает от болезни полностью, но у вакцинированных выздоровление идёт гораздо легче», — отметил он.
Ранее главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов прокомментировал заразность варианта омикрон-штамма «цербер».