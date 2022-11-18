Профессор Чуланов: вариант омикрон-штамма «цербер» более заразен, но протекает легче

Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов прокомментировал заразность варианта омикрон-штамма «цербер».

«Новый штамм BQ.1.1 «цербер» более заразен, но, по наблюдению врачей, протекает легче. Если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней вакцинации от коронавируса прошло менее шести месяцев, то заболевание будет протекать в лёгкой форме или бессимптомно», — сказал он ТАСС.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.