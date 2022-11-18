ВЦИОМ: большинство россиян выступили за новогоднее оформление городов на фоне спецоперации

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 70% россиян выступили за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений (70%).

Отмечается, что 81% опрошенных считают нецелесообразным отказываться от новогодних праздничных мероприятий в условиях продолжающейся специальной военной операции.

Установку праздничных елей на улицах и площадях городов поддержали 55% респондентов, ещё 34% высказались за то, что оформление новогодних деревьев стоит сделать скромнее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что полученные от проведения новогодних мероприятий в столице доходы будут намного больше, чем экономия при отказе от их проведения, а вырученные средства направят в поддержку специальной военной операции.