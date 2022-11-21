Опрос: 75% молодых россиян сталкивались с оскорблениями в интернете

Три четверти (75%) молодых россиян сталкивались с оскорблениями или грубостью в свой адрес при общении в интернете, а каждый третий (31%) признаётся, что иногда оскорбляет собеседников сам. При этом юноши почти вдвое чаще девушек позволяют себе грубость в сети (40% против 24%).

Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении RT.

Отмечается, что с грубым общением в интернете чаще всего сталкиваются подростки 14—17 лет (35% против 21% среди респондентов от 25 до 35 лет).

Как сообщили аналитики, культура интернет-коммуникации снижается: почти каждый второй молодой россиянин (42%) считает, что за последние пару лет оскорблений в интернете стало заметно больше.

Особое внимание на это обращают девушки (47%) и россияне от 24 до 35 лет (48%).

При этом, согласно результатам исследования, не позволяют себе оскорблений в интернете две трети молодых россиян (64%), большинство из них — представители «старшей» молодёжи (68% среди опрошенных 24 до 35 лет).

Также среди тех, кто не оскорбляет собеседников в сети, значительно больше девушек — 73% против 53% мужчин.

Как пояснила депутат Госдумы Яна Лантратова, тема деструктива, с которым сталкиваются подростки и молодые люди в интернете, многогранна.

«Хейтинг в сети — лишь одна из угроз. Другие угрозы —негативный контент, пропаганда нездорового образа жизни, опасные сообщества и группы. Сейчас пока нет федеральной рамки для системной и комплексной работы, их профилактика реализуется на региональных уровнях посредством проекта «Дети в интернете», — добавила она.

В опросе аналитического центра НАФИ приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (82%) за последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества.