Автоэксперт Иванов посоветовал, как безопасно купить и продать подержанную машину

Автоэксперт Кирилл Иванов в беседе с RT поделился рекомендациями по безопасной покупке и продаже автомобиля с пробегом.

Как посоветовал специалист, при покупке необходимо оценить, сколько стоит ваша текущая машина, а также интересующие модели.

Кроме того, по мнению эксперта, следует определиться, нужен ли вам кредит и какой.

«Если вы настроены на автокредит, то стоит смотреть предложения только от юридических лиц. Если готовы на потребительский кредит, то вам по-прежнему доступны все предложения рынка», — рассказал собеседник RT.

При этом, по его словам, ставки по автокредиту ниже, но придётся оформить ОСАГО, а машина будет в залоге у банка.

Важно проверить автоисторию машины, поскольку, по мнению эксперта, это самый важный этап, который поможет избежать мошенничества.

Помимо этого, необходимо оценить техническое состояние авто, а при использовании услуг профессиональной проверки убедитесь, что сервис или эксперт не аффилированы с продавцом, заявил директор по развитию CarPrice.

«Если выбор сделан — заключите договор. Шаблоны документов можно скачать с сайтов объявлений. Чтобы договор сложнее было оспорить, лучше зарегистрировать его у нотариуса. Не соглашайтесь на просьбы продавцов о занижении суммы сделки в договоре, чтобы не платить налоги. При дальнейшей продаже авто это станет уже вашей проблемой», — предупредил Иванов.

Он также посоветовал оплатить покупку безналичным платежом.

При продаже подержанного авто самая сложная задача — правильно установить цену, объяснил автоэксперт.

«Правильная цена — это цена аналогов, которые быстрее других снимаются с публикации. Готовьтесь отвечать на звонки в любое время и показывать машину тогда, когда это удобно покупателям. Если вы выбрали продажу у дилера, то сначала обратитесь к тому, у которого проходили сервис. Часто дилер может дать оценку по телефону, если уже знает машину», — отметил он.

Если предложение вашего дилера кажется заниженным, то придётся объехать еще трёх-четырёх, посоветовал Иванов.

Эксперт пояснил, что каждая оценка в дилерском центре занимает около четырёх-пяти часов.

«Часто эта услуга платная: в Москве она стоит от 5 до 18 тыс. рублей. Придётся потратить два-три дня, и только тогда вы получите несколько предложений, из которых сможете выбирать», — пояснил специалист.

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