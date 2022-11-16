Специалист Соколов назвал основные критерии выбора зимних шин для автомобиля

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал в беседе с RT, как правильно подобрать зимние шины. По его словам, важно проверить дату изготовления и сертификацию.

«Существует два основных вида зимних шин. Выбор зависит от температуры на улице и состояния дорог, по которым будет передвигаться автомобиль. У каждого типа зимней резины есть эксплуатационные особенности. Шипованная резина предназначена для поездок по обледенелым и заснеженным дорогам. Зубья на протекторе обеспечивают сцепление со льдом, защищают от скольжения и заносов, гарантируют короткий тормозной путь», — рассказал собеседник RT.

При этом, по его словам, нешипованная, или фрикционная, резина («липучка») характеризуется «ярко выраженным протектором с грунтозацепами».

«Чем больше блоков и ламелей на поверхности, тем лучше сцепление с дорожным полотном», — добавил Соколов.

Он также подчеркнул, что не стоит дожидаться первых заморозков, чтобы ехать на шиномонтаж, лучше сделать это заранее.

«Летняя резина начинает дубеть и терять цепкость при среднесуточной температуре воздуха ниже +5…+7 °C, когда на дороге образуется тонкий слой льда. В некоторых авто на панели приборов есть индикатор в виде снежинки. Он подскажет владельцу транспорта, что на дорогах возможно обледенение, а значит, пора переобуваться», — подчеркнул эксперт.

При выборе резины он посоветовал учитывать размер шин, а также обратить внимание на дату изготовления и сертификацию.

«В первую очередь узнайте размер шин: ширину, высоту профиля и диаметр обода. Эти параметры указаны в руководстве по эксплуатации авто и на боковой части покрышки, например, 235/35 R18. При покупке обратите внимание на дату изготовления. Важно, чтобы комплекту было не более трёх лет», — предупредил специалист.

Дата выпуска шины находится на её боковине в овальном штампе, пояснил Соколов.

«Сначала идёт неделя, в которую изготовлена покрышка, затем год производства. Покупать шины без такой сертификации не стоит. Покрышки без стандартизированной отметки о возрасте не имеют единого сертификата качества», — заключил эксперт.

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