Глава Крыма Аксёнов рассказал о фортификационных работах на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о фортификационных работах на полуострове, которые направлены на обеспечение безопасности жителей.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — сказал Аксёнов.

Он также заявил, что его позиция заключается в том, что основные меры безопасности должны быть выполнены «за счёт мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области».

Ранее Аксёнов поручил национализировать находящееся в Крыму имущество ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом.