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Глава Крыма Аксёнов рассказал о фортификационных работах на полуострове

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Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о фортификационных работах на полуострове, которые направлены на обеспечение безопасности жителей.
Глава Крыма Аксёнов рассказал о фортификационных работах на полуострове
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — сказал Аксёнов.

Он также заявил, что его позиция заключается в том, что основные меры безопасности должны быть выполнены «за счёт мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области».

Ранее Аксёнов поручил национализировать находящееся в Крыму имущество ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом.

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