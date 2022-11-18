В Севастополе утвердили правила плавания на маломерных судах

Правительство Севастополя утвердило правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Отмечается, что документ определяет условия безопасности плавания, в том числе максимальную скорость движения в бухтах Севастополя.

«Правила позволят установить единые требования, особенно для тех участков, где не действует пограничный режим», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

Ранее ОТР сообщило, что в Санкт-Петербурге стартовала Российская антарктическая экспедиция. На борту судна «Академик Фёдоров» — 259 человек, в том числе учёные и строители.