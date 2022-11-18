Узнать больше

В Севастополе утвердили правила плавания на маломерных судах

Короткая ссылка
Правительство Севастополя утвердило правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.
В Севастополе утвердили правила плавания на маломерных судах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Отмечается, что документ определяет условия безопасности плавания, в том числе максимальную скорость движения в бухтах Севастополя.

«Правила позволят установить единые требования, особенно для тех участков, где не действует пограничный режим», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

Ранее ОТР сообщило, что в Санкт-Петербурге стартовала Российская антарктическая экспедиция. На борту судна «Академик Фёдоров» — 259 человек, в том числе учёные и строители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить