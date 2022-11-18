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В Росгвардии напомнили правила хранения оружия

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В Росгвардии напомнили россиянам, как правильно хранить оружие.
В Росгвардии напомнили правила хранения оружия
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин напомнил в беседе с «Парламентской газетой», что ведомство контролирует соблюдение законодательства в области оборота оружия, в частности осуществляет контроль за его хранением.

Чтобы хранить оружие дома, нужно получить разрешение, тоже в Росгвардии. Оружие хранят в сейфе или металлическом шкафу.

Представители Росгвардии могут проверить условия хранения оружия, а в труднодоступной местности это может сделать участковый.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в нижнюю палату парламента в ближайшее время могут внести законопроект о праве граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сдавать своё оружие государству на бессрочное хранение в ускоренном порядке.

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