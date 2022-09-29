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Хинштейн рассказал о законопроекте о хранении государством оружия мобилизованных

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в нижнюю палату парламента в ближайшее время могут внести законопроект о праве граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сдавать своё оружие государству на бессрочное хранение в ускоренном порядке.
Хинштейн рассказал о законопроекте о хранении государством оружия мобилизованных
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

По его словам, владельцы оружия, подпадающие под частичную мобилизацию или которые добровольно поступают на военную службу, должны иметь внеочередное право сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение.

Хинштейн добавил, что при этом владельцы, которые не сдали оружие, но уже находятся в зоне спецоперации на Украине, должны быть освобождены от ответственности в случае истечения срока действия их разрешения на оружие.

Он также рассказал, что инициативы разрабатываются депутатами совместно с Росгвардией и другими ведомствами. Депутат надеется, что поправки внесут в Госдуму в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит проекты о трудовых гарантиях граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на ближайшем заседании 4 октября.

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