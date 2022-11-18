«Эколибри»: в России началась разработка первого самолёта вертикального взлёта и посадки
Об этом РИА Новости рассказали в компании-разработчике «Эколибри».
«Новый самолёт будет представлять собой летательный аппарат, оснащённый гибридной силовой установкой», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, вертикального взлёта и посадки удастся добиться при помощи электрических двигателей собственной разработки.
Ранее стало известно, что в России рассматривают возможность увеличить калибр армейских автоматов с 5,45 мм.