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«Эколибри»: в России началась разработка первого самолёта вертикального взлёта и посадки

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В России начались работы по созданию первого самолёта вертикального взлёта и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем.

Об этом РИА Новости рассказали в компании-разработчике «Эколибри».

«Новый самолёт будет представлять собой летательный аппарат, оснащённый гибридной силовой установкой», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вертикального взлёта и посадки удастся добиться при помощи электрических двигателей собственной разработки.

Ранее стало известно, что в России рассматривают возможность увеличить калибр армейских автоматов с 5,45 мм.

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