Собянин сообщил, что инвестиции ушедших из Москвы зарубежных компаний остались в городе
Собянин подчеркнул, что уход иностранных компаний с российского рынка предоставил новые возможности отечественным производителям.
«Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе», — сказал он в интервью РИА Новости.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться, чтобы избавиться от унизительной зависимости от зарубежных технологий.