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Собянин сообщил, что инвестиции ушедших из Москвы зарубежных компаний остались в городе

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвестиции ушедших из столицы иностранных компаний остались в городе.

Собянин подчеркнул, что уход иностранных компаний с российского рынка предоставил новые возможности отечественным производителям.

«Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе», — сказал он в интервью РИА Новости.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться, чтобы избавиться от унизительной зависимости от зарубежных технологий.

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