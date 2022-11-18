Собянин сообщил, что инвестиции ушедших из Москвы зарубежных компаний остались в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвестиции ушедших из столицы иностранных компаний остались в городе.

Собянин подчеркнул, что уход иностранных компаний с российского рынка предоставил новые возможности отечественным производителям.

«Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе», — сказал он в интервью РИА Новости.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний из России заставляет российские компании шевелиться, чтобы избавиться от унизительной зависимости от зарубежных технологий.