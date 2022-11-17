В Крыму зафиксировали 28 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Общее число заболевших в регионе достигло 209 379. Выздоровели 202 012 жителей, в том числе 21 за минувшие 24 часа.
В Московской области выявили 208 случаев коронавируса за сутки, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 1 120 837 человек. Вылечились 1 102 115 жителей.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.