В Челябинской области подтвердили 101 случай COVID-19 за сутки

В Челябинской области подтвердили 101 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время от коронавируса лечатся 1649 жителей региона. С начала пандемии заболели 392 277 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 5680 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.