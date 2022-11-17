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В Тверской области зарегистрировали 22 случая COVID-19 за сутки

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В Тверской области зарегистрировали 22 случая COVID-19 за последние сутки.
В Тверской области зарегистрировали 22 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 890. Выздоровели 175 147 жителей, в том числе 23 за минувшие 24 часа.

Тем временем министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников заявил, что в этом году коронавирус обрёл признаки ОРВИ и стал сезонным, передаёт newstracker.ru.

«Мы подошли к тому осенне-зимнему периоду, когда неизбежно будет прирост. Поэтому я снова призываю наших жителей к вакцинации. Пункты вакцинации, как мобильные, так и стационарные, продолжают работать по региону», — отметил он.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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