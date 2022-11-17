В Иркутской области выявили 121 случай COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 121 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 351 899 жителей. Выздоровели 346 870 человек.

Тем временем в Тюменской области продолжается вакцинация против гриппа. К настоящему моменту прививки сделали 52% совокупного населения, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.