Сенатор Круглый: в России недостаточно социальной рекламы о вреде курения
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Он подчеркнул, что курение не только укорачивает жизнь, но и значительно «ухудшает её качество».
«Прежде всего должна быть усилена информационная политика: важно объяснять людям, что курение — это привычка, которая реально приводит ко многим страданиям», — передаёт «Парламентская газета» слова сенатора, который также заявил о важности антитабачной рекламы.
По его мнению, на цифровых сервисах и в соцсетях необходимо объяснять подросткам и молодёжи на понятном им языке, что курение — это «некруто и немодно».
Издание напомнило, что Международный день отказа от курения отмечается 17 ноября. По оценкам экспертов ВОЗ, от различных болезней, связанных с данной привычкой, умирает 4,9 млн человек в год.
Также отмечается, что, по данным ВЦИОМ, 33% россиян являются курильщиками.