Сенатор Круглый: в России недостаточно социальной рекламы о вреде курения

Член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о недостатке в стране социальной рекламы, направленной на борьбу с курением и объясняющей вред этой привычки.

Он подчеркнул, что курение не только укорачивает жизнь, но и значительно «ухудшает её качество».

«Прежде всего должна быть усилена информационная политика: важно объяснять людям, что курение — это привычка, которая реально приводит ко многим страданиям», — передаёт «Парламентская газета» слова сенатора, который также заявил о важности антитабачной рекламы.

По его мнению, на цифровых сервисах и в соцсетях необходимо объяснять подросткам и молодёжи на понятном им языке, что курение — это «некруто и немодно».

Издание напомнило, что Международный день отказа от курения отмечается 17 ноября. По оценкам экспертов ВОЗ, от различных болезней, связанных с данной привычкой, умирает 4,9 млн человек в год.

Также отмечается, что, по данным ВЦИОМ, 33% россиян являются курильщиками.