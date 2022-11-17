Узнать больше

Сенатор Круглый: в России недостаточно социальной рекламы о вреде курения

Короткая ссылка
Член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о недостатке в стране социальной рекламы, направленной на борьбу с курением и объясняющей вред этой привычки.
Сенатор Круглый: в России недостаточно социальной рекламы о вреде курения
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что курение не только укорачивает жизнь, но и значительно «ухудшает её качество». 

«Прежде всего должна быть усилена информационная политика: важно объяснять людям, что курение — это привычка, которая реально приводит ко многим страданиям», — передаёт «Парламентская газета» слова сенатора, который также заявил о важности антитабачной рекламы.

По его мнению, на цифровых сервисах и в соцсетях необходимо объяснять подросткам и молодёжи на понятном им языке, что курение — это «некруто и немодно».

Издание напомнило, что Международный день отказа от курения отмечается 17 ноября. По оценкам экспертов ВОЗ, от различных болезней, связанных с данной привычкой, умирает 4,9 млн человек в год.

Также отмечается, что, по данным ВЦИОМ, 33% россиян являются курильщиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить