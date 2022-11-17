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Исследование: 50% россиян пожалели после принятия решения начать ремонт

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Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» и цифровая система прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise провели совместное исследование на тему отношения россиян к ремонту.

Об этом пишет Life.ru.

Как показало исследование, каждый второй россиянин, который затеял дома ремонт, вскоре пожалел об этом, 82% в ходе ремонта столкнулись с трудностями.

Для 25% опрошенных итоговая сумма ремонта была выше предполагаемой, 19% жалеют о потраченных силах и нервах, а ещё 7% остались недовольны результатом.

39% признались, что заняться ремонтом их заставила необходимость, 26% респондентов столкнулись с ремонтом из-за переезда, 15% хотели что-либо поменять, а 14% — инвестировать свои сбережения.

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