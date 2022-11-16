Минцифры: на «Госуслугах» можно сообщить о задержке в получении льгот мобилизованными
- АГН «Москва»
«Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через «Госуслуги», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что заявки принимаются как по поводу федеральных, так и региональных выплат и льгот.
Сообщить о задержке может не только сам военнослужащий, но и член его семьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.