Минцифры: на «Госуслугах» можно сообщить о задержке в получении льгот мобилизованными

На «Госуслугах» появилась возможность сообщить о задержке в предоставлении мер поддержки мобилизованным или их семьям. Об этом сообщили в Минцифры России.

«Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через «Госуслуги», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что заявки принимаются как по поводу федеральных, так и региональных выплат и льгот.

Сообщить о задержке может не только сам военнослужащий, но и член его семьи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.