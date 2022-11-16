В Минэкономразвития заявили о снижении инфляции в России до 12,4% в годовом выражении

Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 12,4%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

«В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 12,4% год к году», — говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

Отмечается, что темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,06% за счёт дефляции продовольственных товаров без плодоовощной продукции (-0,15%).

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил RT, что в 2022 году инфляция составит около 12%, а поставленной цели на уровне 4% удастся добиться только в 2024 или 2025 году.