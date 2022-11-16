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Росстат сообщил о снижении ВВП России в III квартале 2022 года на 4%

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Валовый внутренний продукт (ВВП) России снизился в III квартале 2022 года на 4%. Об этом сообщает Росстат со ссылкой на предварительные данные.
Росстат сообщил о снижении ВВП России в III квартале 2022 года на 4%
  • РИА Новости

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в III квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наибольшее снижение произошло в отраслях оптового товарооборота (‑22,6%), а также водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (‑10,4%).

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью RT заявил, что на восстановление ВВП России после двух лет падения потребуется два или три года.

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