Росстат сообщил о снижении ВВП России в III квартале 2022 года на 4%

Валовый внутренний продукт (ВВП) России снизился в III квартале 2022 года на 4%. Об этом сообщает Росстат со ссылкой на предварительные данные.

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в III квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наибольшее снижение произошло в отраслях оптового товарооборота (‑22,6%), а также водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (‑10,4%).

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью RT заявил, что на восстановление ВВП России после двух лет падения потребуется два или три года.